Pirkanmaan kylät kokoontuvat keskustelemaan varautumisesta ja resilienssistä – Sastamalalainen projektipäällikkö: "Kylätalot voivat toimia kriisiajan kokoontumispaikkoina"
Seminaarin yhteydessä jaetaan maakunnalliset tunnustukset.
Kylien edustajat eri puolilta Pirkanmaata kokoontuvat keskustelemaan varautumisesta ja resilienssistä sekä hyvinvointityöstä. Tilaisuus järjestetään Nokian Tehdassaaressa tiistaina 30. syyskuuta.
"Kylätalot voivat toimia palveluiden solmukohtina, hyvinvoinnin tukikohtina ja kriisiajan kokoontumispaikkoina – paikkoina, joissa kylät ja kunnat kehittävät yhdessä uusia ratkaisuja", sanoo sastamalalainen projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Pirkan Kylät ry:stä.
Puheenvuorot käyttävät muiden muassa Suomen Kylien toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho.
Seminaari alkaa kello 17 kahvittelulla ja esittelypisteillä. Ohjelmaa on kello 18-20. Ilmoittautua voi tästä.
Pirkanmaan maakunnalliset kylien tunnustukset jaetaan tilaisuuden yhteydessä.
