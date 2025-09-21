Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Sunnuntai 21.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Pirkanmaan kylät kokoontuvat keskustelemaan varautumisesta ja resilienssistä – Sastamalalainen projektipäällikkö: "Kylätalot voivat toimia kriisiajan kokoontumispaikkoina"

Uutiset

Seminaarin yhteydessä jaetaan maakunnalliset tunnustukset.

Kiimajärven kylätalo

Kiimajärven kylätalo.

Kylien edustajat eri puolilta Pirkanmaata kokoontuvat keskustelemaan varautumisesta ja resilienssistä sekä hyvinvointityöstä. Tilaisuus järjestetään Nokian Tehdassaaressa tiistaina 30. syyskuuta.

"Kylätalot voivat toimia palveluiden solmukohtina, hyvinvoinnin tukikohtina ja kriisiajan kokoontumispaikkoina – paikkoina, joissa kylät ja kunnat kehittävät yhdessä uusia ratkaisuja", sanoo sastamalalainen projektipäällikkö Jani Hanhijärvi Pirkan Kylät ry:stä.

Puheenvuorot käyttävät muiden muassa Suomen Kylien toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho.

Seminaari alkaa kello 17 kahvittelulla ja esittelypisteillä. Ohjelmaa on kello 18-20. Ilmoittautua voi tästä.

Pirkanmaan maakunnalliset kylien tunnustukset jaetaan tilaisuuden yhteydessä.

· · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: