VaLePa, Akaa-Volley ja Hurrikaani mittelevät tripla-cupissa: Kauden ensimmäinen pokaali jaossa

Uutiset

Helpotusta lykkääntyneen Mestaruusliigan odotteluun.

VaLePa, joukkue, 2025-2026

VaLePan joukkue kaudella 2025-2026. Kuva: Suomen Lentopallo

VaLePa, Akaa-Volley ja Hurrikaani tarjoavat helpotusta lykkääntyneen Mestaruusliigan odotteluun. Joukkueet järjestävät tripla-cup-turnauksen.

Sastamalassa VaLePa isännöi perjantaina 10. lokakuuta Hurrikaani Loimaata kello 18.30 ja lauantaina 11. lokakuuta Akaa-Volleyta kello 17. Ottelut pelataan Vexve Areenalla.

Tripla-cupin voittaja ratkeaa kertyneillä pisteillä.

Jokaisella joukkueella on kaksi kotipeliä ja kaksi vieraspeliä.

Tripla-cupin ottelut

La 27.9. klo 17.30 Akaa-Volley – Hurrikaani Loimaa (Akaa, Monari)

Su 28.9. klo 15 Akaa-Volley – VaLePa (Akaa, Akaa Areena)

Pe 3.10. Hurrikaani Loimaa – Akaa-Volley (Somero)

Pe 10.10. klo 18.30 VaLePa – Hurrikaani Loimaa (Sastamala, Vexve Areena)

La 11.10. klo 17 VaLePa – Akaa-Volley (Sastamala, Vexve Areena)

Pe 17.10. Hurrikaani Loimaa – VaLePa (Forssa)

