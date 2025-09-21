VaLePa, Akaa-Volley ja Hurrikaani mittelevät tripla-cupissa: Kauden ensimmäinen pokaali jaossa
Helpotusta lykkääntyneen Mestaruusliigan odotteluun.
VaLePa, Akaa-Volley ja Hurrikaani tarjoavat helpotusta lykkääntyneen Mestaruusliigan odotteluun. Joukkueet järjestävät tripla-cup-turnauksen.
Sastamalassa VaLePa isännöi perjantaina 10. lokakuuta Hurrikaani Loimaata kello 18.30 ja lauantaina 11. lokakuuta Akaa-Volleyta kello 17. Ottelut pelataan Vexve Areenalla.
Tripla-cupin voittaja ratkeaa kertyneillä pisteillä.
Jokaisella joukkueella on kaksi kotipeliä ja kaksi vieraspeliä.
Tripla-cupin ottelut
La 27.9. klo 17.30 Akaa-Volley – Hurrikaani Loimaa (Akaa, Monari)
Su 28.9. klo 15 Akaa-Volley – VaLePa (Akaa, Akaa Areena)
Pe 3.10. Hurrikaani Loimaa – Akaa-Volley (Somero)
Pe 10.10. klo 18.30 VaLePa – Hurrikaani Loimaa (Sastamala, Vexve Areena)
La 11.10. klo 17 VaLePa – Akaa-Volley (Sastamala, Vexve Areena)
Pe 17.10. Hurrikaani Loimaa – VaLePa (Forssa)
