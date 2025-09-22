Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Katso suorana: Sastamalan valtuusto takaa jopa 20 miljoonan velat

Uutiset

Kaupunginhallitus antaa vastineen tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin.

Sastamalan valtuusto, 2.6.2025

Sastamalan valtuusto. Kuva: Sastamalan kaupungin nettilähetys

Sastamalan valtuusto kokoustaa maanantai-iltana Sylvään koululla.

Päätettävänä on takauksen myöntäminen uima- ja liikuntahallin kiinteistöyhtiölle. Sitoumukset voivat olla enintään 20 miljoonaa euroa ja 31 vuotta.

Valtuusto saa tiedoksi kaupunginhallituksen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämiin huomioihin sekä vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Tyrvään Pappilan kivinavetan palauttamista museoksi.

Kaupunki lähettää kokouksen suorana netissä. Lähetystä voi seurata uutisen alussa olevasta soittimesta tai tästä linkistä.

Kokous alkaa kello 18.

