Miesten Mestaruusliiga rakennettiin kivuttomasti uusiksi, VaLePan Kimmo Karppanen: "Liitto on luvannut kompensoida"

Uutiset

Puheenjohtaja ammentaa nostetta miesten maajoukkueen lajille tuomasta näkyvyydestä.

Kimmo Karppanen

Kimmo Karppanen.

VaLePan puheenjohtaja Kimmo Karppanen on tyytyväinen, että miesten Mestaruusliigan ohjelma saatiin uusittua nopeasti ja ilman kipuja. Seuroille on luvattu helpotusta ylimääräisiin menoihin.

"Pienelle ajanjaksolle tulee nyt paljon pelejä ja seuroille on kertynyt palkka- ja muita kustannuksia", sanoo Kimmo Karppanen. "Liitto on luvannut kompensoida syntyneitä ylimääräisiä menoja, joista tullaan neuvottelemaan", hän jatkaa.

VaLePan alkukauden kalenterista uusi ajankohta jouduttiin etsimään muun muassa Sylvään salin jäähyväisottelulle, jonka eteen oli tehty jo runsaasti valmisteluja. Nostalgiapeli pelataan seuran syntymäpäivän ja itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta.

"Varmasti yleisö ottaa uuden päivän yhtä hyvin vastaan", ennakoi Kimmo Karppanen.

Miesten maajoukkueen eteneminen MM-kilpailuissa toi hyvää näkyvyyttä lentopallolle. "Se on tässä positiivista", sanoo Kimmo Karppanen ja ammentaa nostetta alkavalle kaudelle.

VaLePa pelaa ennen liigakauden alkua muun muassa tripla-cupin Akaa-Volleyn ja Hurrikaani Loimaan kanssa.

· · · ·

