Olli Kunnarin valmentamien lentopallomiesten MM-kisat päätökseen, Eemi Tervaportti: "Tietysti päällimmäinen tunne on pettymys"

Uutiset

Suomi tulee sijoittumaan kuudentoista parhaan joukkoon.

Miesten lentopallomaajoukkue MM-kilpailuissa

Miesten lentopallomaajoukkue MM-kilpailuissa. Päävalmentaja Olli Kunnari tuulettaa molemmin käsin takarivissä toisena vasemmalta, Jarmo Korhonen takarivissä neljäntenä vasemmalta ja edessä toisena oikealta Eemi Tervaportti (2). Kuva: Suomen Lentopallo

Sastamalalaisen Olli Kunnarin päävalmentama miesten lentopallomaajoukkue kärsi tappion Belgialle ja tie MM-kilpailuissa nousi pystyyn. Vastustaja oli vahvempi luvuin 0-3 (21-25, 17-25, 20-25).

"Tietysti päällimmäinen tunne on pettymys", kommentoi keikyäläislähtöinen passari ja kapteeni Eemi Tervaportti Ylen haastattelussa. Tappion hetkellä hän muisti antaa joukkueelle tunnustusta kokonaisuudesta. "Olen jätkistä ylpeä", Tervaportti sanoi. Faneille hän lähetti kiitokset tuesta.

Suomen sijoitus tulee olemaan kuudentoista parhaan joukossa. Korkeimmillaan se on yhdeksäs. Aiemmin maailmanmestaruuskisoissa Suomi on ollut kuudentoista joukossa vuosina 2018, 2014 ja 1952.

Maajoukkueen joukkueenjohtaja on sastamalalainen Jarmo Korhonen.

