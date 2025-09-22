Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Maanantai 22.9.2025
Sastamalan seudulla tuulivaroitus, vahingot mahdollisia

Uutiset

Puita voi kaatua ja sähköjä katketa.

Sade, myrsky

Sade.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tuuli yltyy maanantaina voimakkaaksi. Vahinkoja saattaa aiheutua.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa varoitetaan lännen ja lounaan välisen tuulen olevan voimakasta aamupäivästä alkaen. Puuskissa tuulen nopeus on 15 metriä sekunnissa.

Yksittäisiä puita voi kaatua laajalla alueella. Lyhyet sähkökatkot ovat mahdollisia.

"Lähes myrskyn voimakkuudella puhaltavat puuskat voivat tehdä pahaa jälkeä nyt, kun puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton", arvioi meteorologi Heikki Sinisalo.

Tuulinen sää näyttää jatkuvan alkuviikolla, mutta kovimmat puuskat hellittävät.

Ilmatieteen laitoksen sääennuste Sastamalaan löytyy tästä ja ajantasaiset varoitukset tästä.

