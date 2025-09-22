Takaa-ajo Säkylässä: Päihtynyt nuorukainen kaahasi pakoon
Epäillään rattijuopumuksen lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.
Säkylässä poliisilla oli takaa-ajo sunnuntaina aamuyöllä.
Partio oli pysäyttämässä vastaan tullutta henkilöautoa. Se kuitenkin kääntyi Linjatielle ja kiihdytti nopeuttaan.
Pakenija ajoi keskinopeusmittauksen mukaan reilua kahdeksaakymppiä, vaikka alueella on kuudenkympin rajoitus. Osuudella on useita pihaliittymiä ja olosuhteet mutkaisella tiellä olivat sateen vuoksi huonot.
Takaa-ajo kesti muutaman minuutin. Kuljettaja pysähtyi tien laitaan.
Autoa ajoi parikymppinen mies. Hän puhalsi alkometriin reilun promillen lukeman.
Kuljettajaa epäillään rattijuopumuksen lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan. Hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.
