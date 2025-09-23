Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Tiistai 23.9.2025
LP-Vampulan banderollit kadun ylle Huittisten keskustassa

Uutiset

Valaisinpylväisiin asennetaan kiinteät ripustusrakenteet Loimijoen rautasillalla.

Huittinen

Loimijoen ylittävä silta Risto Rytin kadulla.

Huittisisissa kaupunki on myöntänyt LP-Vampulalle luvan mainosbanderollien sijoittamiseen Loimijoen ylittävälle rautasillalle Risto Rytin kadulla. Valaisinpylväisiin asennetaan pysyvät kiinnikkeet.

Banderollit ovat kahdeksan metriä pitkiä ja kaksi metriä korkeita. Ne valmistetaan tuulta läpäisevästä materiaalista.

Luvassa edellytetään asennuksen toteuttamista siten, että vapaa alituskorkeus on vähintään 4,5 metriä.

Banderollit kiinnitetään Risto Rytin kadun päälle valaisinpylväisiin sillan molemmin puolin. Ripustusrakenteista tehdään kiinteät.

LP-Vampulalla on lentopallokaudella syyskuusta huhtikuun alkuun ensisijainen oikeus käyttää banderollien kiinnikkeitä.

