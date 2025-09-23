Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Tiistai 23.9.2025
Säkylässä ja Nokialla kajottu metsästystorneihin

Uutiset

Tapauksia tuli ilmi liiton kyselyssä.

Metsästystorni

Metsästystorni. Kuva: Jussi Partanen, Metsästäjäliitto

Metsästystorneihin on kohdistettu ilkivaltaa useilla paikkakunnilla. Tapauksia tuli Metsästäjäliiton kyselyssä ilmi muun muassa Säkylästä ja Nokialta.

Alueellisella piiritasolla raportoitiin jopa kahdeksan tai kymmenen metsästystornin sabotaaseista. Yleisimmin kysymyksessä oli kaataminen tai rakenteiden sahaaminen.

Kyselyyn vastanneista kolme neljästä ilmoitti tarkastavansa metsästystornin kunnon aina ennen sinne nousemista. Loukkaantumisia on kuitenkin tiedossa.

Muuta metsästyksen häirintää oli kohdannut noin 16 prosenttia vastaajista. Tämä on ollut esimerkiksi tahallista liikkumista ja meluamista alueella, jolla metsästetään. Metsästyksen häirintää raportoitiin esimerkiksi Nokialta.

Kyselyn perusteella tapaukset vaikuttavat olevan satunnaisia. Kuitenkin ne ovat laajalle levinneitä ilmiöitä.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että laillisen metsästyksen häirintä on metsästyslain mukaisesti rikos.

