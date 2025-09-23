Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sastamalassa kehitetään neurokirjon lasten ja nuorten palveluja

Tavoitteena sujuvoittaminen ja asiakaslähtöisyys.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnistynyt neurokirjon lasten ja nuorten palveluja kehittävä projekti. Sastamala on yksi pilotin paikkakunnista.

Kohderyhmänä ovat perheineen koululaiset, joilla on neuropsykiatrisia haasteita. Tavoitteena on saada palveluja sujuvimmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.

Pilotointia toteutetaan yhteensä viidellä paikkakunnalla, myös muun muassa Nokialla ja Vesilahdessa.

Projektia rahoittaa Kela.

