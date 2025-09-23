Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Valtuusto hyväksyi uima- ja liikuntahallille 20 miljoonan takauksen Sastamalassa: "Tämä hankaloittaa meidän ydintehtäviä"

Uutiset

Päätös tehtiin yksimielisesti.

Aleksi Sandroos

Aleksi Sandroos. Kuva: Sastamalan kaupungin nettilähetys

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi uima- ja liikuntahallin kiinteistöyhtiölle enintään 20 miljoonan euron takauksen. Päätös oli esityksen mukainen.

"Aika hurjalta ne summat tuntuvat. Jälkiviisaushan on parasta viisautta", sanoi Aleksi Sandroos (kesk.). "Kyllä meillä varmasti aika tiukka tilanne tulee olemaan", hän jatkoi ja viittasi talouden ennusteisiin. "Tämä hankaloittaa meidän ydintehtäviä", totesi Sandroos. Hän kertoi halunneensa käyttää puheenvuoron, koska uutena päättäjänä ei ole aiemmin ottanut asiaan kantaa.

Valtuusto ei lähtenyt käymään uima- ja liikuntahallin ympärillä enää runsaampaa keskustelua. Muita kommentteja ei kirvonnut.

Takaus hyväksyttiin yksimielisesti.

