Huittinen myi talon uudelleen LP-Vampulalle
Kaupunginhallitus hyväksyi oikaisuvaatimukset ja teki uuden päätöksen.
Huittisten kaupunki myy Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen alueelta asuinrakennuksen LP-Vampulalle. Kaupunginhallitus teki asiassa uuden päätöksen äänin 7-2.
LP-Vampula on ollut vuokralla entisessä rehtorin asunnossa vuodesta 2015 alkaen. Tekninen tila on osittain kaupungin käytössä. SAK:n Huittisten seudun paikallisjärjestö vuokraa 51 neliön tiloja.
Rakennuksen kauppahinta on 1 500 euroa.
Antti Heikkilä (ps.) esitti Katja Leino-Murtojärven (sd.) kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun lisäselvityksiä varten vuokravastikkeesta ja käyttökuluista vuokra-ajalta. Äänestyksessä myyntiä LP-Vampulalle kannattivat Annika Eklöf (kesk.), Pauliina Kari (vas.), Jari Maine (kok.), Arto Metsämäki (kesk.), Jouko Mäenpää (kok.), Seppo Peltola (kesk.) ja Tuomas Toivola (kok.). Heikkilä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Edellisestä päätöksestä oli tehty kaksi oikaisuvaatimusta. Ne kaupunginhallitus hyväksyi. Uudessa päätöksessä asiaa on perusteltu aiempaa kattavammin.
Jätä kommentti