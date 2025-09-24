Villihevosia-laulun tekijä Martti Heikkilä kirjoitti tietokirjan sanoittamisesta

Lauluntekijä Martti Heikkilä on kirjoittanut tietokirjan Sanoittajan runousoppi – Aiheesta riimeihin. Hän on syntyisin nykyisen Sastamalan alueelta Illosta.

Martti Heikkilä on kouluttanut sanoittajia ja lauluntekijöitä pitkään. Hän on työskennellyt muun muassa Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtajana ja Musiikintekijä-lehden päätoimittajana.

Sanoittajan runousoppi tarjoaa vinkkejä ja työkaluja tekstien analysointiin ja muokkaukseen, mutta myös kiinnostavaa luettavaa kaikille laululyriikasta kiinnostuneille. Kirjassa on viittauksia yli neljänsadan suomalaisen sanoittajan ja lauluntekijän tuotantoon.

Martti Heikkilän tekstejä on levytetty 1970-luvulta lähtien. Hänen siskojaan ovat laulajat Hanna Ekola ja edesmennyt Saara Suvanto. Ekolan tunnetuksi tekemä Villihevosia on Martti Heikkilän säveltämä ja sanoittama. Spotifyssa kappale on hiljattain ylittänyt viiden miljoonan toiston rajan.

Uutta kirjaansa Martti Heikkilä esittelee Sastamalassa Pukstaavissa torstaina 25. syyskuuta kello 18. Jenna Kallio haastattelee. Tilaisuudessa Heikkilä myös esittää musiikkia.