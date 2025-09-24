Viran täyttämisessä yllätyskäänne Punkalaitumella: Varhaiskasvatusjohtajan valinta keskeytettiin
Taustalla kouluverkkoselvitys.
Punkalaitumella varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen on keskeytetty. Asiasta päätti kunnanhallitus.
Viran täyttämistä tarkastellaan uudelleen kouluverkkoselvityksen jälkeen. Tällöin lasten määrän vähenemisestä johtuvat resurssitarpeet perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ovat tarkentuneet.
Varhaiskasvatusjohtajan virkaan oli yksitoista hakijaa. Heistä kolme haastateltiin.
Edellinen varhaiskasvatusjohtaja on irtisanoutunut.
Kunnanhallitus oli keskeyttämisestä yksimielinen.
Jätä kommentti