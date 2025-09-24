Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Keskiviikko 24.9.2025
Viran täyttämisessä yllätyskäänne Punkalaitumella: Varhaiskasvatusjohtajan valinta keskeytettiin

Uutiset

Taustalla kouluverkkoselvitys.

Punkalaidun, lapset

Lapsia Punkalaitumella. Kuva: Jaakko Pirttikoski

Punkalaitumella varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen on keskeytetty. Asiasta päätti kunnanhallitus.

Viran täyttämistä tarkastellaan uudelleen kouluverkkoselvityksen jälkeen. Tällöin lasten määrän vähenemisestä johtuvat resurssitarpeet perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ovat tarkentuneet.

Varhaiskasvatusjohtajan virkaan oli yksitoista hakijaa. Heistä kolme haastateltiin.

Edellinen varhaiskasvatusjohtaja on irtisanoutunut.

Kunnanhallitus oli keskeyttämisestä yksimielinen.

· ·

