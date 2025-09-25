Amanda Kotaja mitalitoivona parayleisurheilun MM-kilpailuihin
Maailmantilastossa 100 metrillä kolmantena.
Ratakelaaja Amanda Kotaja on parayleisurheilun MM-kilpailujen maajoukkueessa. Hän edustaa Vampulan Urheilijoita.
Maailmantilastoon peilaten Amanda Kotaja on yksi Suomen vahvoista mitalitoivoista. Hän on rankingissa 100 metrillä kolmantena ja 400 metrillä kahdeksantena.
Joukkueen terveystilanne on hyvä, mutta Intian olosuhteet haasteelliset. Siksi kilpailijat eivät osallistu avajaisiin, päättäjäisiin eivätkä muihinkaan joukkotapahtumiin. Uudessa ympäristössä riskinä on sairastuminen.
Parayleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut alkavat Intian Delhissä lauantaina.
Jätä kommentti