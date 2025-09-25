Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Torstai 25.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Amanda Kotaja mitalitoivona parayleisurheilun MM-kilpailuihin

Uutiset

Maailmantilastossa 100 metrillä kolmantena.

Amanda Kotaja

Amanda Kotaja. Kuva: Harri Kapustamäki, Paralympiakomitea

Ratakelaaja Amanda Kotaja on parayleisurheilun MM-kilpailujen maajoukkueessa. Hän edustaa Vampulan Urheilijoita.

Maailmantilastoon peilaten Amanda Kotaja on yksi Suomen vahvoista mitalitoivoista. Hän on rankingissa 100 metrillä kolmantena ja 400 metrillä kahdeksantena.

Joukkueen terveystilanne on hyvä, mutta Intian olosuhteet haasteelliset. Siksi kilpailijat eivät osallistu avajaisiin, päättäjäisiin eivätkä muihinkaan joukkotapahtumiin. Uudessa ympäristössä riskinä on sairastuminen.

Parayleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut alkavat Intian Delhissä lauantaina.

· · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: