Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Torstai 25.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Hanna Hämäläinen valittiin Vammalan lukion rehtoriksi

Uutiset

Sivistyslautakunnan päätös oli yksimielinen.

Vammalan lukio

Vammalan lukio. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, Verna Hahtola

Sastamalassa on valittu Vammalan lukion rehtoriksi filosofian maisteri Hanna Hämäläinen. Sivistyslautakunnan päätös oli yksimielinen.

Hakijoita virkaan oli kaksikymmentä. Heistä haastateltiin kuusi, joista kolme lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

Hanna Hämäläinen valittiin virkaan ensi vuoden alusta alkaen.

Vammalan lukion edellinen rehtori Leeni Kirvesmäki siirtyi töihin Tampereelle.

· ·

Lue myös

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: