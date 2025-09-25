Hanna Hämäläinen valittiin Vammalan lukion rehtoriksi
Sivistyslautakunnan päätös oli yksimielinen.
Sastamalassa on valittu Vammalan lukion rehtoriksi filosofian maisteri Hanna Hämäläinen. Sivistyslautakunnan päätös oli yksimielinen.
Hakijoita virkaan oli kaksikymmentä. Heistä haastateltiin kuusi, joista kolme lähetettiin soveltuvuusarviointiin.
Hanna Hämäläinen valittiin virkaan ensi vuoden alusta alkaen.
Vammalan lukion edellinen rehtori Leeni Kirvesmäki siirtyi töihin Tampereelle.
