Pertin portaat ääniharava Punkalaitumella: "Tosi iso homma värkätä"

Uutiset

Porttikallion kuntoportaiden nimi on valittu.

Punkalaidun

Punkalaidun. Kuva: Reijo Telaranta

Punkalaitumella Porttikallion kuntoportaat ovat Pertin portaat. Nimi valittiin äänestyksellä.

Kunta sai kuntoportaiden avajaisissa viitisenkymmentä ehdotusta, joista jatkoon valittiin kahdeksan. Netissä käydyssä äänestyksessä annettiin 228 ääntä.

Pertin portaat oli vaihtoehdoista ylivoimaisesti suosituin. Se sai 37 prosenttia äänistä.

Voittaneen nimen ehdottajan mukaan "tekijä Pertti Rantasella on ollut tosi iso homma värkätä nuo portaat Porttikalliolle".

Toiseksi suosituin vaihtoehto Punkaportaat keräsi 16 prosenttia äänistä ja kolmanneksi tullut Laitumen raput 14 prosenttia.

