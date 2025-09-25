Sastamalan sairaalan laboratoriossa avattu näyteastia-automaatti
Tavoitteena on sujuvoittaa näytteen antamista ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
Fimlab on ottanut näyteastioiden nouto- ja palautusautomaatin käyttöön Vammalan laboratoriossa Sastamalan sairaalassa. Vastaavista on saatu kiittävää palautetta.
Automaatti palvelee asiakkaita, jotka noutavat näyteastian kotona otettavaa näytettä varten tai palauttavat kotona otetun näytteen. Voimassa oleva lähete tarvitaan. Asiakkaan täytyy tietää, minkä näyteastian hän automaatista hakee.
Uuden palvelun tavoitteena on sujuvoittaa näytteen antamista ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
Näyteastian voi entiseen tapaan noutaa ja palauttaa myös asioimalla vuoronumerolla.
Fimlab Vammala
Nouto: ma-pe klo 7-16
Palautus: ma-to klo 7-15, pe klo 7-13
Jätä kommentti