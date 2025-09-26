LP-Vampulan liigakausi käynnistyy vierasottelulla
Naisten sarjassa yhdeksän joukkuetta.
Lentopallon naisten Mestaruusliiga pyörähtää käyntiin. LP-Vampulalla on ensimmäinen ottelu sunnuntaina vieraissa.
Naisten Mestaruusliigassa pelataan yhdeksän joukkueen kesken kolminkertainen runkosarja. Jokaiselle joukkueelle kertyy 24 ottelua. Pudotuspeleihin jatkaa kahdeksan parasta.
LP-Vampula hakee ensimmäistä mitaliaan, samoin Arctic Volley ja JymyVolley. Mestaruuden aiemmin voittaneita joukkueita on liigassa neljä.
Uuden kauden LP-Vampula aloittaa Arctic Volleyn kanssa Rovaniemellä.
