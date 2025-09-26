Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Perjantai 26.9.2025
LP-Vampulan liigakausi käynnistyy vierasottelulla

Uutiset

Naisten sarjassa yhdeksän joukkuetta.

LP-Vampulan joukkue, 2025-2026

LP-Vampula. Kuva: Suomen Lentopallo

Lentopallon naisten Mestaruusliiga pyörähtää käyntiin. LP-Vampulalla on ensimmäinen ottelu sunnuntaina vieraissa.

Naisten Mestaruusliigassa pelataan yhdeksän joukkueen kesken kolminkertainen runkosarja. Jokaiselle joukkueelle kertyy 24 ottelua. Pudotuspeleihin jatkaa kahdeksan parasta.

LP-Vampula hakee ensimmäistä mitaliaan, samoin Arctic Volley ja JymyVolley. Mestaruuden aiemmin voittaneita joukkueita on liigassa neljä.

Uuden kauden LP-Vampula aloittaa Arctic Volleyn kanssa Rovaniemellä.

LP-Vampulan tulevat ottelut

