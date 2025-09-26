Maankäytöstä säästetään yksi virka Sastamalassa
Kahden vapautuvan viran tilalle perustetaan uusi virka.
Sastamalan kaupunki on perustamassa uuden maankäyttöinsinöörin viran. Kokonaisuudessaan maankäytön vastuualueelta kuitenkin vähenee yksi virka.
Maanmittausinsinöörin virka on vapautumassa ensi vuoden keväällä ja kaupungingeodeetin virka vuonna 2027. Talouden tasapainottamiseksi virat yhdistetään uudeksi maankäyttöinsinöörin viraksi. Osa tehtävistä delegoidaan maankäytön muille työntekijöille.
Maankäyttöinsinöörin virka on määrä täyttää jo ensi vuoden alusta lukien. Näin siirtyviin tehtäviin perehtymiseen jää riittävästi aikaa. Toimenkuva tulee olemaan hyvin moninainen.
Viran perustaminen on esillä henkilöstöjaostossa.
