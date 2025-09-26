Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Säkylä ostaa lukioon erityisopettajan palvelua naapurista

Uutiset

Taustalla lakimuutos.

Säkylän seudun lukio

Tuore lakimuutos edellyttää erityisopetusta lukioihin.

Säkylä ja Eura tekevät asiassa yhteistyötä. Laaditulla ostopalvelusopimuksella Säkylä ostaa lukioon erityisopettajan palvelua Eurasta.

Lukiolain muutos ja lukion opetussuunnitelman perusteiden muutokset edellyttävät aiempaa vahvempaa tuen järjestämistä lukio-opinnoissa ja laajempaa erityisopetusresurssia.

Säkylän ei olisi ollut mahdollista järjestää lain vaatimaa erityisopetusta lukiossa kunnan palveluksessa olevalla henkilökunnalla.

Euran kunta on palkannut määräaikaisen erityisopettajan alkaneeksi lukuvuodeksi. Hänen työajastaan 40 prosenttia on osoitettu Säkylän seudun lukioon.

Ostopalvelusopimuksen arvo on enintään 32 000 euroa.

