Sastamalasta koruja varastanut romanialaiskaksikko kiinni
Miestä ja naista epäillään useammista vastaavista teoista.
Poliisi on saanut kiinni miehen ja naisen, joita epäillään korujen varastamisesta kultasepänliikkeestä Sastamalasta. Heidät tavoitettiin henkilöautosta Parkanossa matkalla kohti pohjoista.
Tutkinnassa on selvinnyt myös kaksi vastaavaa tapausta. Kaksikkoa epäillään koruvarkauksista Oulussa lauantaina ja Vaasassa sunnuntaina.
Kaikissa tapauksissa tekotapa on ollut samankaltainen. Epäillyt halusivat katsoa ja kokeilla koruja. He kiinnittivät myyjän huomion muualle. Samalla tekijät nappasivat esillä olleita koruja taskuun.
Anastettua omaisuutta on löytynyt kaksikon hallusta.
Käräjäoikeus on vanginnut miehen ja naisen epäiltyinä teoista. He ovat romanialaisia. Tapausten esitutkinta jatkuu.
Syytteen nostamisen määräaika on 29. lokakuuta.
