Stormista varattiin nopeasti kaksi uusista tonteista
Aurinkorinne on koulun lähellä.
Sastamalassa Stormin koulun läheltä Aurinkorinteen uusista omakotitonteista kaksi on jo varattu. Varaaja on rakennusliike.
Uudet rakennuspaikat asetettiin varattaviksi, kun alueen kunnallistekniikan rakentaminen varmistui. Aurinkorinne-nimistä tonttitietä ollaan jatkamassa loppuvuoden aikana.
Alueelta on ollut aiemmin varattavana kuusi rakennuspaikkaa. Niistä neljä on myyty ja rakennettu.
Uusia tontteja on yhteensä seitsemän. Niistä kaksi on siis nyt varattu. Varaukset ovat voimassa vuoden.
Ympäristölautakunta päätti hiljattain asettaa rakennuspaikkojen myyntihinnaksi 8 000 euroa kappaleelta. Se on sama kuin aiemmin. Varausmaksu on 800 euroa.
