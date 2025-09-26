Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Stormista varattiin nopeasti kaksi uusista tonteista

Uutiset

Aurinkorinne on koulun lähellä.

Stormi, Aurinkorinne

Stormin Aurinkorinne. Uudet tontit ovat sinisen kehyksen sisällä. Kuva: Sastamalan kaupungin päätöksentekoaineisto

Sastamalassa Stormin koulun läheltä Aurinkorinteen uusista omakotitonteista kaksi on jo varattu. Varaaja on rakennusliike.

Uudet rakennuspaikat asetettiin varattaviksi, kun alueen kunnallistekniikan rakentaminen varmistui. Aurinkorinne-nimistä tonttitietä ollaan jatkamassa loppuvuoden aikana.

Alueelta on ollut aiemmin varattavana kuusi rakennuspaikkaa. Niistä neljä on myyty ja rakennettu.

Uusia tontteja on yhteensä seitsemän. Niistä kaksi on siis nyt varattu. Varaukset ovat voimassa vuoden.

Ympäristölautakunta päätti hiljattain asettaa rakennuspaikkojen myyntihinnaksi 8 000 euroa kappaleelta. Se on sama kuin aiemmin. Varausmaksu on 800 euroa.

