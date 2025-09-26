Tässä on uusi Hullu Mies Huittisista: "Ilman Jylhää olisi tämä kylä hiljainen"

Huittisissa uusi Hullu Mies on Henri Jylhä. Tunnustuksen saaja julkistettiin Hullussa Yössä.

Henri Jylhä tunnetaan esimerkiksi lukuisista tempauksista ja tapahtumista yritystoiminnan, valmentamisen ja urheilun parissa.

Hullun Miehen valitsi sivistyslautakunta. Taustatukena olivat asukaskyselyn vastaukset. Kaupunki sai yhteensä 113 ehdotusta.

Perinteiseen tapaan Hullulle miehelle luovutettiin kuvanveistäjä Raija Rantasen suunnittelema nimikkoveistos.

On ollut paljon ohjaamassa, valmentamassa ja sparraamassa nuoria huittislaisia ja vanhemmalla iällä järjestänyt kaikenikäisille erilaisia asioita. Saanut yhteistyöllään paljon huittista näkyväksi ja tänäkin vuonna tuonut suomen huiput heittämään dartskisoja Huittisiin.

Ilman Jylhää olisi tämä kylä hiljainen. Henri on tehnyt valtavasti Huittisten ja huittislaisten eteen rohkeita tempauksia ja lukuisia tapahtumia. Yritystoiminnassa tuo vireyttä nimenomaan Huittisiin.

Henkan verkostoituminen urheilijoihin ja muihin on ilmiömäistä ja aina Huittinen on esillä ja keskipisteenä. Poikkeuksellisen rohkea – voisiko käyttää hullunrohkea – ideoija ja myös toteuttaja. Ihan hullu mies.