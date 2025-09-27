Antti Häkkänen vihkii Sylvään koulun Taitotalon Sastamala-päivänä
Ohjelmaa eri puolilla kaupunkia.
Sastamala-päivää vietetään perjantaina 10. lokakuuta. Luvassa on monipuolista ohjelmaa 16-vuotiaan kaupungin juhlistamiseksi.
Päätapahtumassa Sylvään koululla uuden Taitotalon vihkii käyttöön puolustusministeri Antti Häkkänen. Tarjolla on kakkua ja kahvia, musiikista vastaa Sastamalan Taidekoulu.
Yleisöllä on tilaisuus tutustua tiloihin avoimien ovien merkeissä. Huoltajat ja isovanhemmat pääsevät seuraamaan koulutyötä.
Kaupungin toiminnot esittäytyvät koulun aulassa. Jaossa on sydämenmuotoisia Sastamala-heijastimia ja Sastamala-neuleen ohjeita.
Ohjelmaa päivitetään kaupungin kotisivuilla.
Päätapahtuma, Sylvään koulu, Ojansuunkatu 8
Klo 9.30-18
Avoimet ovet
Taitotalon vihkiäiset klo 11, puolustusministeri Antti Häkkänen, musiikki Sastamalan Taidekoulu
Kahvi- ja kakkutarjoilu klo 9.30-17.30
Kodin ja koulun päivä klo 9-14, huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita tutustumaan koulutyöhön
Sastamalan Opisto ja Sastamalan Taidekoulu, arvontaa ym.
Tutustumista tonttitarjontaan ja Pororannan tulevaan kerrostalorakentamiseen
Uimahallihankkeen esittelyä
Sastamalan Veden infopiste
Liikunta- ja nuorisopalvelut esittäytyvät, onnenpyörä ja tutustumista sidebyside-pyörään
Ohjaamo ja Kotoa kohti -hanke esittäytyvät klo 9.30–13.00
Elinkeinopalvelut ja markkinointi esittäytyvät, nouda oma Sastamala-heijastin
Sastamala-neuleen ohjeen julkistus ja mallineule nähtävissä. Ohje jaossa myös Visit Sastamalan verkkosivuilla
Maaseututoimisto, Sastamalan kaupungintalo, Tampereentie 5, 3. kerros, B-käytävä
Klo 9–15
Maaseututoimistossa kahvitarjoilu ja tutustumista toimintaan
Nuorisotiloilla avoimet ovet
Pilvi, Marttilankatu 24, klo 15-22
Puuhala, Pehulankaari 4 A, klo 16-21
Stormin koulu, kirjasto ja päiväkoti, Stormintie 94
Klo 9-14
Kirjastossa vierailija saa klo 9-13 itselleen halutessaan koululaisesta lukukaverin. Yhdessä koululaisen kanssa voi lukea kirjoja tai runoja. Lukuaika 5-30 minuuttia oman valinnan mukaan.
Kiertokävely klo 10.45 alkaen monipalvelukeskuksessa koulun, päiväkodin ja kirjaston tiloissa sekä vapaa tutustuminen vanhalla koululla olevaan Wanhan ajan koululuokkaan klo 10.45-11.45
Kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Jaatsi, Gallen-Kallelan katu 1
Klo 16 alkaen
Trio Sointu, minikonserttisarja tasatunnein klo 16, 17 ja 18, tarjolla klassista ja viihdemusiikkia, Rea Metsähonkala (huilu), Merja Ponkala (viulu), Elina Honkonen (sello), konsertin kesto n. 20 min.
Kouluilla eri puolilla kaupunkia
Kukkasipulien istutusta oman aikataulun mukaan
Kirjastot
Pienimuotoisia kotiseutuaiheisia näyttelyitä avoinna olevissa kirjastoissa
