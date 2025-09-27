Antti Häkkänen vihkii Sylvään koulun Taitotalon Sastamala-päivänä

Sastamala-päivää vietetään perjantaina 10. lokakuuta. Luvassa on monipuolista ohjelmaa 16-vuotiaan kaupungin juhlistamiseksi.

Päätapahtumassa Sylvään koululla uuden Taitotalon vihkii käyttöön puolustusministeri Antti Häkkänen. Tarjolla on kakkua ja kahvia, musiikista vastaa Sastamalan Taidekoulu.

Yleisöllä on tilaisuus tutustua tiloihin avoimien ovien merkeissä. Huoltajat ja isovanhemmat pääsevät seuraamaan koulutyötä.

Kaupungin toiminnot esittäytyvät koulun aulassa. Jaossa on sydämenmuotoisia Sastamala-heijastimia ja Sastamala-neuleen ohjeita.

Ohjelmaa päivitetään kaupungin kotisivuilla.

Päätapahtuma, Sylvään koulu, Ojansuunkatu 8

Klo 9.30-18

Avoimet ovet

Taitotalon vihkiäiset klo 11, puolustusministeri Antti Häkkänen, musiikki Sastamalan Taidekoulu

Kahvi- ja kakkutarjoilu klo 9.30-17.30

Kodin ja koulun päivä klo 9-14, huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita tutustumaan koulutyöhön

Sastamalan Opisto ja Sastamalan Taidekoulu, arvontaa ym.

Tutustumista tonttitarjontaan ja Pororannan tulevaan kerrostalorakentamiseen

Uimahallihankkeen esittelyä

Sastamalan Veden infopiste

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittäytyvät, onnenpyörä ja tutustumista sidebyside-pyörään

Ohjaamo ja Kotoa kohti -hanke esittäytyvät klo 9.30–13.00

Elinkeinopalvelut ja markkinointi esittäytyvät, nouda oma Sastamala-heijastin

Sastamala-neuleen ohjeen julkistus ja mallineule nähtävissä. Ohje jaossa myös Visit Sastamalan verkkosivuilla

Maaseututoimisto, Sastamalan kaupungintalo, Tampereentie 5, 3. kerros, B-käytävä

Klo 9–15

Maaseututoimistossa kahvitarjoilu ja tutustumista toimintaan

Nuorisotiloilla avoimet ovet

Pilvi, Marttilankatu 24, klo 15-22

Puuhala, Pehulankaari 4 A, klo 16-21

Stormin koulu, kirjasto ja päiväkoti, Stormintie 94

Klo 9-14

Kirjastossa vierailija saa klo 9-13 itselleen halutessaan koululaisesta lukukaverin. Yhdessä koululaisen kanssa voi lukea kirjoja tai runoja. Lukuaika 5-30 minuuttia oman valinnan mukaan.

Kiertokävely klo 10.45 alkaen monipalvelukeskuksessa koulun, päiväkodin ja kirjaston tiloissa sekä vapaa tutustuminen vanhalla koululla olevaan Wanhan ajan koululuokkaan klo 10.45-11.45

Kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Jaatsi, Gallen-Kallelan katu 1

Klo 16 alkaen

Trio Sointu, minikonserttisarja tasatunnein klo 16, 17 ja 18, tarjolla klassista ja viihdemusiikkia, Rea Metsähonkala (huilu), Merja Ponkala (viulu), Elina Honkonen (sello), konsertin kesto n. 20 min.

Kouluilla eri puolilla kaupunkia

Kukkasipulien istutusta oman aikataulun mukaan

Kirjastot

Pienimuotoisia kotiseutuaiheisia näyttelyitä avoinna olevissa kirjastoissa