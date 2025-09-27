Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Lauantai 27.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Huittisista koruja varastaneet tunnustivat, saalis jäi häviksiin

Uutiset

Epäillyt ovat ulkomaalaisia.

Huittinen

Huittinen.

Poliisi on saanut kiinni Huittisista koruja varastaneet miehen ja naisen. Epäillyt ovat ulkomaalaisia.

Huittisissa koruliikkeessä lauantaina 13. syyskuuta asioinut kaksikko vei tuhansien eurojen arvosta koruja. He tallentuivat valvontakameroihin.

Mies ja nainen saatiin kiinni Raisiossa kaksi päivää myöhemmin. He ovat myöntäneet teon.

Anastettu omaisuus jäi kateisiin.

Tapausta tutkitaan varkautena.

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: