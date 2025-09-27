Huittisista koruja varastaneet tunnustivat, saalis jäi häviksiin
Epäillyt ovat ulkomaalaisia.
Poliisi on saanut kiinni Huittisista koruja varastaneet miehen ja naisen. Epäillyt ovat ulkomaalaisia.
Huittisissa koruliikkeessä lauantaina 13. syyskuuta asioinut kaksikko vei tuhansien eurojen arvosta koruja. He tallentuivat valvontakameroihin.
Mies ja nainen saatiin kiinni Raisiossa kaksi päivää myöhemmin. He ovat myöntäneet teon.
Anastettu omaisuus jäi kateisiin.
Tapausta tutkitaan varkautena.
