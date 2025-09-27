Jätevesimaksut nousemassa Sastamalassa
Johtokunnan päätettävänä myös muita korotuksia.
Sastamalassa jäteveden maksuja ollaan nostamassa. Myös muita korotuksia on esillä.
Kustannusten jakautumista puhtaan veden ja jäteveden kesken on tarkasteltu. Nostotarpeen on todettu kohdistuvan lähinnä jäteveteen.
Uudet hinnat astuisivat voimaan ensi vuoden alusta.
Jäteveden käyttömaksuihin esitetään 12 prosentin sekä jäteveden ja huleveden perusmaksuihin 15 prosentin korotusta.
Useat seikat vaikuttavat jäteveden kustannuksiin. Näitä ovat muun muassa erittäin laaja jätevesiverkosto ja sen korjausvelka, vuotoveden määrä sekä puhdistamon kustannukset rahoituskuluineen.
Vesilaitosyhdistyksen suositteleman maksurakenteen mukaan vesihuoltolaitoksen tuloista puolet tulisi muodostua käyttömaksuista ja puolet perusmaksuista. Sastamalan Vedellä perusmaksujen osuus on noin 33 prosenttia. Korotuksen jälkeen se olisi noin 34 prosenttia.
Palvelumaksuja esitetään nostettavaksi kaksi prosenttia. Näin ne vastaisivat paremmin kohonnutta kustannustasoa.
Sastamalassa ollaan siirtymässä etäluettaviin vesimittareihin. Lisä- ja erillisvesimittarimaksuun sekä jäätyneen vesimittarin vaihtamisen maksuun esitetään päivityksiä muuttuneen kustannustason mukaisiksi.
Puhtaan veden taksat ja liittymismaksut säilyisivät ennallaan.
Asia on Sastamalan Veden johtokunnan käsiteltävänä.
