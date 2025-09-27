Kaupunki myy käyttökiellossa olevaa ratsastusmaneesia Kokemäellä
Rakennus myydään purettavaksi.
Kokemäen kaupunki myy ratsastusmaneesin purettavaksi. Rakennus sijaitsee Härkisuontiellä.
Kaupungin rakennusvalvonta on asettanut ratsastusmaneesin käyttökieltoon vuonna 2017. Rakennuksen käyttöönotto edellyttäisi rakenteiden kantavuudesta asiantuntija-arviota sekä mahdollisten vikojen ja puutteiden korjaamista.
Pinta-alaltaan ratsastusmaneesi on 1 248 neliötä.
Rakennus myydään avoimella tarjouskilpailulla.
