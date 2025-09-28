Huittisten ja Sastamalan seudun tilanne esillä: Kansanedustaja vaatii huumeongelman torjumiseksi konkreettisia toimia

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.) vaatii konkreettisia toimia huumeongelman leviämisen torjumiseksi myös pienemmillä paikkakunnilla. Hän on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Juha Viitala viittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen havaintoihin. Huittisten jätevedenpuhdistamolla todettiin maan kuudenneksi suurin määrä alfa-PVP:n jäämiä. Hänen mukaansa tämä viittaa laajempaan alueelliseen huolenaiheeseen. Huittisten jätevedenpuhdistamo käsittelee myös Sastamalan ja Punkalaitumen jätevedet.

"Pienissä kunnissa huumeiden leviäminen voi tapahtua nopeasti ja jäädä helposti piiloon harvaan asutuilla alueilla", Juha Viitala toteaa. "Yhden myyjän ilmaantuminen voi riittää käynnistämään ongelman. Siksi ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää", hän korostaa.

Pienemmille paikkakunnille Juha Viitala vaatii kohdistettavaksi resursseja, tietoa ja tukea.