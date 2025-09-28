Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Sunnuntai 28.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Huittisten ja Sastamalan seudun tilanne esillä: Kansanedustaja vaatii huumeongelman torjumiseksi konkreettisia toimia

Uutiset

Jätti kirjallisen kysymyksen.

Juha Viitala

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.). Kuva: Pirjo Tuominen / Compic / Eduskunta

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.) vaatii konkreettisia toimia huumeongelman leviämisen torjumiseksi myös pienemmillä paikkakunnilla. Hän on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Juha Viitala viittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen havaintoihin. Huittisten jätevedenpuhdistamolla todettiin maan kuudenneksi suurin määrä alfa-PVP:n jäämiä. Hänen mukaansa tämä viittaa laajempaan alueelliseen huolenaiheeseen. Huittisten jätevedenpuhdistamo käsittelee myös Sastamalan ja Punkalaitumen jätevedet.

"Pienissä kunnissa huumeiden leviäminen voi tapahtua nopeasti ja jäädä helposti piiloon harvaan asutuilla alueilla", Juha Viitala toteaa. "Yhden myyjän ilmaantuminen voi riittää käynnistämään ongelman. Siksi ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää", hän korostaa.

Pienemmille paikkakunnille Juha Viitala vaatii kohdistettavaksi resursseja, tietoa ja tukea.

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: