"Jätetäänhän siis parfyymit ruiskauttamatta", muistuttaa kurssilaisia Sastamalan Opisto
Tiloissa ja kursseilla suositellaan tuoksuttomuutta.
Sastamalan Opisto suosittelee vahvasti tuoksuttomuutta tiloissaan ja kursseillaan. Joukossa voi olla tuoksuyliherkkiä.
Opiskelijoiden ja opettajien toivotaan välttävän hajusteiden ja muiden tuoksuvien aineiden käyttöä kursseilla. Tavoitteena on taata kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua opetukseen.
"Jätetäänhän siis parfyymit ruiskauttamatta ennen kurssille tuloa!" muistuttaa Sastamalan Opisto sosiaalisessa mediassa.
