Liiketoimintakauppa siirtää Kokemäen Sähkön asiakkaat Oomille: "Sähkönmyynti on muuttunut entistä haastavammaksi"

Kokemäen Sähkön vähittäismyynnin kuluttaja- ja yritysasiakkaat siirtyvät liiketoimintakaupalla Oomille. Muutos toteutuu lokakuun alussa.

Liiketoimintakauppa ei vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin tai niiden ehtoihin. Ne siirtyvät nykyisellään uudelle omistajalle.

"Sähkönmyynti on viime vuosina muuttunut entistä haastavammaksi", kertoo Kokemäen Sähkön toimitusjohtaja Jari Lappalainen. "Hintavaihtelut sähkömarkkinoilla ovat kasvattaneet riskejä, joita pienemmän toimijan on vaikeampi hallita. Sääntely ja raportointivaatimukset ovat lisääntyneet, mikä kasvattaa hallinnollista taakkaa suhteettomasti pieniin resursseihimme nähden. Samalla järjestelmien kehityskustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti", hän perustelee.

Järjestelyn myötä Kokemäen Sähköltä siirtyy kaksi henkilöä Oomin palvelukseen. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa tai sopimusten määrää.

Kokemäen Sähkö keskittyy jatkossa verkkopalveluihin ja niihin liittyviin energiaratkaisuihin.