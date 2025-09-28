VaLePa ottelee tripla-cupissa, LP-Vampulalla liiga-avaus

Paikalliset liigajoukkueet VaLePa ja LP-Vampula ottelevat sunnuntaina. Molemmilla on vieraspelit.

Tripla-cupissa VaLePaa isännöi Akaa-Volley. Ottelu alkaa kello 15.

VaLePa, Akaa-Volley ja Hurrikaani Loimaa ottavat toisistaan mittaa ennen liigakauden käynnistymistä. Sastamalassa pelataan cupin ottelut 10. ja 11. lokakuuta.

LP-Vampula aloittaa liigan Arctic-Volleyn vieraana. Joukkueet kohtaavat Rovaniemellä kello 17. Kotisalissa LP-Vampulan ensimmäinen ottelu on sunnuntaina 5. lokakuuta.