VaLePa ottelee tripla-cupissa, LP-Vampulalla liiga-avaus

Uutiset

Molemmilla joukkueilla on vieraspelit.

LP Kangasala - LP-Vampula, 19.3.2025

LP-Vampula. Kuva: Suomen Lentopallo

Paikalliset liigajoukkueet VaLePa ja LP-Vampula ottelevat sunnuntaina. Molemmilla on vieraspelit.

Tripla-cupissa VaLePaa isännöi Akaa-Volley. Ottelu alkaa kello 15.

VaLePa, Akaa-Volley ja Hurrikaani Loimaa ottavat toisistaan mittaa ennen liigakauden käynnistymistä. Sastamalassa pelataan cupin ottelut 10. ja 11. lokakuuta.

LP-Vampula aloittaa liigan Arctic-Volleyn vieraana. Joukkueet kohtaavat Rovaniemellä kello 17. Kotisalissa LP-Vampulan ensimmäinen ottelu on sunnuntaina 5. lokakuuta.

