LP-Vampula aloitti lupaavasti, mutta sitten alkoi tökkiä: "Pystymme parempaan"

Mestaruusliigan kauden avauksessaan LP-Vampula kohtasi Arctic Volleyn Rovaniemellä. Kotijoukkue oli vahvempi 3-1 (22-25, 25-21, 25-21, 25-22).

LP-Vampula aloitti lupaavasti viemällä ensimmäisen erän. Sitten vieraiden peli kuitenkin alkoi takuta ja Arctic Volley suoristi otteitaan ollen piirun verran parempi. Ratkaisevaksi jääneessä neljännessä erässä LP-Vampula teki hienon nousun tappioasemasta 10-3 johtoon, mutta kotijoukkue oli loppumetreillä parempi.

"Kokonaisesitys oli nyt epävarma ja kehittämistä tarvitaan, mutta onneksi siihen on varaa", arvioi toiminnanjohtaja Timo Talvitie.

"Paljon on parannettavaa, mutta meillä oli myös hetkiä hyvästä pelistä", sanoi libero Elli-Saara Etelä.

Päävalmentaja Nebojsa Protićin tunnelmat olivat kaksijakoiset. "Olen sekä onnellinen että vähän pettynyt", hän punnitsi. "Välillä esitimme hyvää peliä, mutta pettynyt olen siitä, että se yksi steppi eteenpäin jäi ottamatta", kuvaili Nebojsa Protić. "Olen aivan varma, että pystymme parempaan, mutta kaiken kaikkiaan hyvä peli meiltä", hän totesi.

LP-Vampula saa sunnuntaina 5. lokakuuta Tahto Areenalle vieraaksi merkittävästi uudistuneen LP Kangasalan.

Tilasto