Sastamala ei sitoutune prosenttiperiaatteeseen: Taidetta hankittaneen jatkossakin perintövaroilla
Erikseen esiin nostetaan uimahalli.
Kulttuuriasiain neuvottelukunta on Sastamalassa jättänyt aloitteen, että kaupunki tekisi periaatepäätöksen taidehankintojen prosenttiperiaatteen noudattamisesta. Asia on esillä kaupunginhallituksessa.
Prosenttiperiaatteen tarkoituksena on, että vähintään yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen. Tähän on sitoutunut yhteensä 79 kuntaa, muun muassa 23 suurinta kaupunkia. Pirkanmaalla prosenttiperiaatetta noudattavat esimerkiksi Nokia, Mänttä-Vilppula ja Tampere.
Sastamalan kaupunki on hankkinut taidetta perintövaroilla. Rahaa oli viime vuoden lopussa jäljellä lähes 37 500 euroa.
Kulttuuriasiain neuvottelukunta näkee aloitteessaan perintövarojen käyttämisen väliaikaiseksi ratkaisuksi. Prosenttiperiaatteeseen sitoutuminen olisi pysyvä malli.
Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä.
Kaupunginhallitukselle esitetään linjaukseksi, että myös jatkossa taidehankintoja tehdään pääsääntöisesti perintövarojen mahdollistamassa laajuudessa ja muusta menettelystä voidaan rakennushankkeiden yhteydessä päättää vain tapauskohtaisesti. Erikseen nostetaan esiin rakenteilla oleva uimahalli. Sen edustalle on perusteltua toteuttaa taidehankinta.
Jätä kommentti