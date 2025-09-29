Sikatilalla Huittisissa ensimmäisenä käyttöön kuivaava siilo: Tuonut kaivattua varastokapasiteettia ja tehoa sadonkorjuuseen
Viljaa voi varastoida myös tuoreena.
Huittisissa on otettu Veljekset Riuttamäki Oy:n sikatilalla käyttöön Suomen ensimmäinen kuivaava siilo. Siihen varastoitu vilja käytetään eläinten ruokintaan.
Siiloon on ajettu noin 60 prosenttia on ohraa. Loput on vehnää ja kauraa.
"Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Automatiikka ohjaa puhaltimia ulkokosteuden mukaan, mikä säästää työaikaa ja energiaa sekä varmistaa tehokkaan kuivauksen", kertoo tilan isäntä Juho Riuttamäki.
Siilo on tuonut kaivattua varastokapasiteettia ja tehoa sadonkorjuuseen, kun viljaa voi varastoida myös tuoreena.
"Tällä hetkellä käytössä on kylmäilmapuhallin, mutta tulevaisuudessa siihen lisätään todennäköisesti lämmitin kylmiä ja märkiä olosuhteita varten", kaavailee Juho Riuttamäki.
Antti-Teollisuus esitteli kuivaavan siilon Okra-maatalousnäyttelyssä. Se on suunniteltu erityisesti kotieläintiloille, jotka käyttävät suuria määriä itse tuotettua rehua.
"Kuivaava siilo täydentää erinomaisesti viljankäsittelylaitteiden valikoimaamme", toteaa tuoteryhmäpäällikkö Arttu Koivulahti Hankkijalta.
Jätä kommentti