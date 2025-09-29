VaLePalle pataan Akaa-Volleylta, Urpo Sivula yllättävässä roolissa
Sakari Mäkinen sinetöimässä isäntäjoukkueen voittoa.
VaLePa taipui Tripla-cupin avauksessa Akaa-Volleylle. Isäntäjoukkue oli vahvempi 3-0 (25-19, 25-17, 29-27).
Pienenä yllätyksenä hakkuri Urpo Sivula nähtiin vastaanottavan hakkurin roolissa. Kysymyksessä oli kokeilu.
"Nuorten pelaajien rinnalle tarvitsemme myös vastaanottoon kokemusta", avasi päävalmentaja Martin Nemec ratkaisun taustoja.
Voiton Akaa-Volleylle sinetöivät Sastamalasta kotoisin oleva Sakari Mäkinen ja Sebastian Pozo Hernandez.
VaLePa pelaa sunnuntaina 5. lokakuuta kello 13 harjoitusottelun Raision Loimua vastaan Huittisissa Tahto Areenalla. Tripla-cup jatkuu Sastamalassa, kun vieraiksi tulevat perjantaina 10. lokakuuta Hurrikaani Loimaa ja lauantaina 11. lokakuuta Akaa-Volley.
