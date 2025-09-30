Amanda Kotaja joutui sairaalaan, MM-kilpailut jäävät välistä

Vampulan Urheilijoita edustava ratakelaaja Amanda Kotaja ei pysty osallistumaan parayleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuihin. Hän on ollut sairaalahoidossa.

Amanda Kotaja sairastui harjoitusleirillä Turkissa reilu viikko sitten. Hän pääsi torstaina pois sairaalasta ja palasi Suomeen.

"Treenit olivat sujuneet hyvin ja olin valmis taistelemaan menestyksestä", kertoo Amanda Kotaja. "Harmittaa todella paljon", hän sanoo.

Amanda Kotajan tilanne on kova isku Suomen joukkueelle.