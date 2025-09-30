Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Tiistai 30.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Amanda Kotaja joutui sairaalaan, MM-kilpailut jäävät välistä

Uutiset

Kova isku koko joukkueelle.

Amanda Kotaja

Amanda Kotaja. Kuva: Harri Kapustamäki, Paralympiakomitea / KIHU

Vampulan Urheilijoita edustava ratakelaaja Amanda Kotaja ei pysty osallistumaan parayleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuihin. Hän on ollut sairaalahoidossa.

Amanda Kotaja sairastui harjoitusleirillä Turkissa reilu viikko sitten. Hän pääsi torstaina pois sairaalasta ja palasi Suomeen.

"Treenit olivat sujuneet hyvin ja olin valmis taistelemaan menestyksestä", kertoo Amanda Kotaja. "Harmittaa todella paljon", hän sanoo.

Amanda Kotajan tilanne on kova isku Suomen joukkueelle.

·

Lue myös

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: