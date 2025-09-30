Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Huittisissa ja Kokemäellä poliisin lupapalveluja vain ajanvarauksella, kokemukset hyviä

Uutiset

Yhä useammin ei tarvitse jonottaa.

Poliisi

Poliisi. Kuva: Poliisi

Lounais-Suomen poliisi on tarjonnut muun muassa Huittisissa ja Kokemäellä lupapalveluita ainoastaan ajanvarauksella. Toimintatavasta on saatu hyviä kokemuksia.

Lupapalveluiden asiakkaista kolme neljästä hoitaa asiansa sähköisesti verkkosivuilla. Ajanvarauksen ansiosta fyysiset käynnit sujuvat yhä useammin jonottamatta.

"Poliisiasemille vapautuu lähes päivittäin peruutusaikoja, joita kannattaa seurata", vinkkaa ylikomisario Petri Kangas. Uusia aikoja myös lisätään tarjolle mahdollisuuksien mukaan.

Kiireellisissä lupa-asioissa ilman ajanvarausta voi Satakunnassa asioida Porin ja Rauman poliisiasemilla.

