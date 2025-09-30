Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Tiistai 30.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Kuura voi yllättää aamun liikenteessä

Uutiset

Erityisen alttiita paikkoja tieosuudet vesistöjen läheisyydessä.

Kuura

Kuura. Kuva: Pixabay

Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa on otolliset olosuhteet kuuralle. Tämä voi tehdä teistä liukkaita.

Sää on alkaneella viikolla pääosin poutainen. Öisin sumua muodostuu herkästi. Paikoin pilvet voivat päivän aikana levittäytyä tasaiseksi lautaksi.

"Kuuraa voi esiintyä erityisesti öisin ja aamun varhaisina tunteina", huomauttaa päivystävä meteorologi Cecilia Wolff. Kosteus voi härmistyä myös auton ikkunoille ja muodostaa jääpeitteen.

Erityisen alttiita paikkoja kuuralle ovat sillat ja muut tieosuudet vesistöjen läheisyydessä sisämaassa.

· · · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: