Kuura voi yllättää aamun liikenteessä
Erityisen alttiita paikkoja tieosuudet vesistöjen läheisyydessä.
Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa on otolliset olosuhteet kuuralle. Tämä voi tehdä teistä liukkaita.
Sää on alkaneella viikolla pääosin poutainen. Öisin sumua muodostuu herkästi. Paikoin pilvet voivat päivän aikana levittäytyä tasaiseksi lautaksi.
"Kuuraa voi esiintyä erityisesti öisin ja aamun varhaisina tunteina", huomauttaa päivystävä meteorologi Cecilia Wolff. Kosteus voi härmistyä myös auton ikkunoille ja muodostaa jääpeitteen.
Erityisen alttiita paikkoja kuuralle ovat sillat ja muut tieosuudet vesistöjen läheisyydessä sisämaassa.
