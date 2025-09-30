Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Tiistai 30.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Taideteoksen hankinta Sastamalan uimahallille perusteltua

Uutiset

Prosenttiperiaatteeseen kaupunki ei sitoudu.

Sastamalan uimahalli, havainnekuva

Havainnekuva Sastamalan uimahallista. Kuva: Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunginhallitus linjasi taidehankintojen käytänteitä. Taustalla oli kulttuuriasiain neuvottelukunnan aloite.

Kaupunginhallitus päätti, että jatkossakin taidehankintoja tehdään pääsääntöisesti perintövarojen mahdollistamassa laajuudessa. Tapauskohtaisesti rakennushankkeiden yhteydessä voidaan päättää muusta menettelystä.

Taidehankinnan toteuttaminen rakenteilla olevalle uimahallille on kaupunginhallituksen mielestä perusteltua.

Kulttuuriasiain neuvottelukunta esitti aloitteessaan, että kaupunki sitoutuisi prosenttiperiaatteeseen. Siinä vähintään yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen.

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: