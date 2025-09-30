Taideteoksen hankinta Sastamalan uimahallille perusteltua
Prosenttiperiaatteeseen kaupunki ei sitoudu.
Sastamalan kaupunginhallitus linjasi taidehankintojen käytänteitä. Taustalla oli kulttuuriasiain neuvottelukunnan aloite.
Kaupunginhallitus päätti, että jatkossakin taidehankintoja tehdään pääsääntöisesti perintövarojen mahdollistamassa laajuudessa. Tapauskohtaisesti rakennushankkeiden yhteydessä voidaan päättää muusta menettelystä.
Taidehankinnan toteuttaminen rakenteilla olevalle uimahallille on kaupunginhallituksen mielestä perusteltua.
Kulttuuriasiain neuvottelukunta esitti aloitteessaan, että kaupunki sitoutuisi prosenttiperiaatteeseen. Siinä vähintään yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen.
