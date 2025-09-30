Vihreää ja punaista Sastamalan taivaalla
Avaruussään aktiivisuuden odotetaan hiipuvan.
Sastamalassa saatiin katsella maanantai-iltana melko näyttäviä revontulia. Yleisen vihreän värin lisäksi mukana oli myös punaista.
Ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste ei ennakoinut revontulille kuin pienehköä todennäköisyyttä. Tästä huolimatta taivaalle kehkeytyi hieno näytelmä.
Ursan Taivaanvahti-palveluun revontulista kertyi runsaasti havaintoja maan etelä- ja keskiosista.
