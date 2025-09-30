Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Tiistai 30.9.2025
Vihreää ja punaista Sastamalan taivaalla

Uutiset

Avaruussään aktiivisuuden odotetaan hiipuvan.

Sastamalassa saatiin katsella maanantai-iltana melko näyttäviä revontulia. Yleisen vihreän värin lisäksi mukana oli myös punaista.

Ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste ei ennakoinut revontulille kuin pienehköä todennäköisyyttä. Tästä huolimatta taivaalle kehkeytyi hieno näytelmä.

Avaruussään aktiivisuuden odotetaan hiipuvan rauhalliseksi.

Ursan Taivaanvahti-palveluun revontulista kertyi runsaasti havaintoja maan etelä- ja keskiosista.

