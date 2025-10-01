Hammaslääkärin ajanvarausnumero vaihtuu Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä

Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä tulee käyttöön uusi suun terveydenhuollon ajanvarauksen puhelinnumero. Muutos tapahtuu torstaina.

Satakunnan hyvinvointialueella palvelee jatkossa yksi keskitetty suun terveydenhuollon ajanvarauksen puhelinnumero. Aiemmin niitä oli neljä alueittain jaettua.

Uusi puhelinnumero on 02 577 3221.

Puhelun alussa asiakasta pyydetään valitsemaan palveluryhmä, josta hän haluaa varata aikansa. Palveluryhmät on jaettu sijainnin mukaan eteläiseen, pohjoiseen, keskiseen ja läntiseen palveluryhmään. Huittinen ja Kokemäki kuuluvat keskiseen palveluryhmään, Säkylä eteläiseen. Asiakas voi valita, minkä palveluryhmän toimipisteessä hän haluaa asioida. Puhelu on saatavilla myös englanniksi.

Ajanvaraus on avoinna arkisin kello 8-15.