Haukankosken myynnille valtuuston sinetti Punkalaitumella
Päättäjät olivat yksimielisiä.
Punkalaitumen kunta myy Haukankosken kiinteistöt. Asiasta päätti valtuusto.
Korkeimman tarjouksen Haukankosken kiinteistöistä jätti Renovac Services Oy. Kauppahinta on 7 525 euroa.
Kunta kirjaa käyttötalousosaan myyntitappiota 38 885 euroa. Summa koostuu maapohjasta ja kiinteistöjen tasearvosta.
Valtuusto hyväksyi myynnin myös alemman tarjouksen perusteella, jos kaupat jostakin syystä peruuntuvat. Huutokauppaan osallistui viisi huutajaa. He jättivät yksitoista tarjousta.
Päätös oli yksimielinen.
