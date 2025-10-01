Näin aurataan valtion teitä Sastamalan seudulla: Tässä ovat talvihoitoluokat

Sastamalassa ei ole yhtään kaikkein korkeimman talvihoitoluokan teitä. Maanteiden talvihoito on jaettu kuuteen hoitoluokkaan.

Toiseksi korkeimpaan hoitoluokkaan Sastamalassa kuuluvat valtatiet 12 ja 11 sekä maantie 249 Kiikan ja Hämeenkyrön välillä. Väyläviraston kuvauksen mukaan tällainen tie on pääosin paljas. Lumenpoistoon ryhdytään pian lumisateen alettua. Liukkautta torjutaan pääosin ennakoivasti. Sään muutostilanteissa voi esiintyä lievää liukkautta. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan luokituksen määrittämiseen ja sitä kautta talvihoidon palvelutasoon vaikuttavat tien merkitys sekä sen liikennemäärä ja -koostumus.

Korkeissa hoitoluokissa hoitolenkit ovat lyhyitä, jotta vilkkaat tiet saadaan hoidettua nopeasti laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. Alemmissa luokissa hoitolenkit ja toimenpideajat ovat vastaavasti pidempiä.

Pirkanmaan ELY-keskus muistuttaa, että teiden talvihoidolla ei tavoitella kesäkelejä.