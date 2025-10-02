Jaatsilla kummittelee, tietävät Outi ja Arja

Sastamalassa Kulttuuritalo Jaatsiin liittyy karmivia ja meheviä kummitustarinoita. Niitä pääsee kuulemaan draamaopastuksella.

Kierroksella tutustutaan taloon ja sen asukkaisiin, kummituksia unohtamatta. Oppaina toimivat Outi Metso ja Arja Valtonen.

Draamaopastus järjestetään Sastamala-päivänä perjantaina 10. lokakuuta kello 15 ja 18.30. Kierroksen kesto on noin 45 minuuttia ja mukaan mahtuu kaksikymmentä ensimmäistä. Opastuksella liikutaan sisällä ja pihapiirissä, joten osallistujia ohjeistetaan varustautumaan sään mukaisesti.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Outi Metso puhelinnumerossa 040 528 7122.

Kierroksen järjestävät Sastamalan Oppaat ja kaupungin kulttuuripalvelut.