Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Torstai 2.10.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Jäteveden maksut nousevat Sastamalassa – Johtokunta: Viestinnän vaikuttavuuden suunnitteluun on panostettava

Uutiset

Kokouksessa tehtiin vastaesitys, mutta äänestystä ei tullut.

Vesimittari

Vesimittari. Kuva: Pixabay

Sastamalan Vesi nostaa muun muassa jäteveden taksoja ja palvelumaksuja. Muutoksista päätti liikelaitoksen johtokunta.

Keskustelun kuluessa Monika Rehakka (kok.) esitti, että tehtävä korotus jaettaisiin puhtaan veden, jäteveden ja perusmaksujen kesken niin, että kaikkiin tehtäisiin kuuden prosentin korotus. Esitys raukesi kannattamattomana.

Johtokunta päätti, että Sastamalan Veden viestinnän vaikuttavuuden suunnitteluun on panostettava. Asiaan palataan tulevien kokousten yhteydessä myöhemmin määriteltävällä tavalla.

Puhtaan veden hinta ja liittymismaksut pysyvät ennallaan.

Uudet taksat astuvat voimaan ensi vuoden alusta.

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: