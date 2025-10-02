Jäteveden maksut nousevat Sastamalassa – Johtokunta: Viestinnän vaikuttavuuden suunnitteluun on panostettava
Kokouksessa tehtiin vastaesitys, mutta äänestystä ei tullut.
Sastamalan Vesi nostaa muun muassa jäteveden taksoja ja palvelumaksuja. Muutoksista päätti liikelaitoksen johtokunta.
Keskustelun kuluessa Monika Rehakka (kok.) esitti, että tehtävä korotus jaettaisiin puhtaan veden, jäteveden ja perusmaksujen kesken niin, että kaikkiin tehtäisiin kuuden prosentin korotus. Esitys raukesi kannattamattomana.
Johtokunta päätti, että Sastamalan Veden viestinnän vaikuttavuuden suunnitteluun on panostettava. Asiaan palataan tulevien kokousten yhteydessä myöhemmin määriteltävällä tavalla.
Puhtaan veden hinta ja liittymismaksut pysyvät ennallaan.
Uudet taksat astuvat voimaan ensi vuoden alusta.
