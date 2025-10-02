Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Vetyputkeen liittyviä kairauksia Kokemäellä

Uutiset

Siirtoverkon reitti kulkee myös muun muassa Säkylässä, haara Sastamalaan.

Gasgrid, Inkoon kompressoriasema

Gasgridin kaasun siirtoputkiston kompressoriasema Inkoossa.

Kokemäellä tehdään kansallisen vedyn siirtoverkon rakennettavuuteen liittyviä maastotutkimuksia. Työt käynnistyvät loppuvuoden aikana.

Tutkimuksia suoritetaan Kokemäenjoella ja ranta-alueilla. Työt pyritään tekemään niin, että maanomistajille ei aiheudu merkittävää haittaa.

Gasgrid suunnittelee kansallista vedyn siirtoverkkoa Inkoon ja Tornion välille. Parhaillaan on käynnissä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Lounais-Suomen osuus sijoittuu Kokemäen lisäksi muun muassa Säkylään. Sastamalan suuntaan on piirretty haara.

Yhtiö tulee olemaan etukäteen yhteydessä maanomistajiin, joiden alueilta reitin on suunniteltu kulkevan.

