Vetyputkeen liittyviä kairauksia Kokemäellä
Siirtoverkon reitti kulkee myös muun muassa Säkylässä, haara Sastamalaan.
Kokemäellä tehdään kansallisen vedyn siirtoverkon rakennettavuuteen liittyviä maastotutkimuksia. Työt käynnistyvät loppuvuoden aikana.
Tutkimuksia suoritetaan Kokemäenjoella ja ranta-alueilla. Työt pyritään tekemään niin, että maanomistajille ei aiheudu merkittävää haittaa.
Gasgrid suunnittelee kansallista vedyn siirtoverkkoa Inkoon ja Tornion välille. Parhaillaan on käynnissä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Lounais-Suomen osuus sijoittuu Kokemäen lisäksi muun muassa Säkylään. Sastamalan suuntaan on piirretty haara.
Yhtiö tulee olemaan etukäteen yhteydessä maanomistajiin, joiden alueilta reitin on suunniteltu kulkevan.
