Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

cloudy +10°C   Torstai 14.5.2026 Sää | Toimitus | Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Mainos: Pieni Tehdas

Kylien valmiuksia selvitetään Satakunnassa

Uutiset

"Turvallisuus ja varautuminen ovat lähiaikoina nousseet vahvasti esiin", kertoo Leader Satasillan toiminnanjohtaja Elina Haavisto.

Jaa ➥
Sydäniskuri

Sydäniskuri. Kuva: Hanna Ruohola

Satakunnassa selvitetään kylien valmiuksia toimia häiriötilanteissa. Kyselyyn voivat vastata sekä asukkaat että vapaa-ajan asukkaat.

"Turvallisuus ja varautuminen ovat lähiaikoina nousseet vahvasti esiin toiminta-alueemme kunnissa ja kylissä", toteaa Leader Satasillan toiminnanjohtaja Elina Haavisto.

Tulossa on valmiuteen liittyviä koulutuksia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään niiden suunnittelussa.

"Luomalla kylille työkaluja ja koulutuspaketteja haluamme vastata sieltä esiin nouseviin tarpeisiin", kertoo SataKylien toiminnanjohtaja Hanna Ruohola.

Kysely on avoinna 24. toukokuuta saakka.

Jaa ➥

Liittyy aiheisiin: · · · ·

Anna juttuvinkki

Juttuvinkki

Lähettämällä materiaalia vakuutat, että sinulla on tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet aineistoon. Kokemäenjokilaakson Uutiset voi hyödyntää ja käsitellä aineistoa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kommentoi

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Rekisteriseloste

Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta