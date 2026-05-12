Kylien valmiuksia selvitetään Satakunnassa
"Turvallisuus ja varautuminen ovat lähiaikoina nousseet vahvasti esiin", kertoo Leader Satasillan toiminnanjohtaja Elina Haavisto.
Satakunnassa selvitetään kylien valmiuksia toimia häiriötilanteissa. Kyselyyn voivat vastata sekä asukkaat että vapaa-ajan asukkaat.
"Turvallisuus ja varautuminen ovat lähiaikoina nousseet vahvasti esiin toiminta-alueemme kunnissa ja kylissä", toteaa Leader Satasillan toiminnanjohtaja Elina Haavisto.
Tulossa on valmiuteen liittyviä koulutuksia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään niiden suunnittelussa.
"Luomalla kylille työkaluja ja koulutuspaketteja haluamme vastata sieltä esiin nouseviin tarpeisiin", kertoo SataKylien toiminnanjohtaja Hanna Ruohola.
Liittyy aiheisiin: Huittinen · Kokemäki · Säkylä · Turvallisuus · Varautuminen
Kommentoi