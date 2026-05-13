Kokemäki hakee oikaisua päätökseen, joka veisi kaupungista suun terveydenhuollon yksikön
Aluehallitus on linjannut palvelujen keskittämisestä pitkällä aikavälillä.
Suun terveydenhuollon yksikkö on loppumassa Kokemäeltä palvelujen keskittämisen myötä. Kaupunginhallitus vaatii hyvinvointialueen päätökseen oikaisua.
Keski-Satakunnan suun terveydenhuollon palvelut keskitetään pitkällä aikavälillä Harjavallan sote-keskukseen.
Kokemäen kaupunki katsoo päätöksen syntyneen puutteellisen ja osin virheellisen valmistelun pohjalta. Suun terveydenhuollon yksikön lakkauttaminen nähdään asukkaiden kannalta kohtuuttomana.
Kaupunginjohtaja tai hallintojohtaja valtuutettiin jättämään oikaisuvaatimus.
Liittyy aiheisiin: Kokemäki · Päätöksenteko · Satakunnan hyvinvointialue
Kommentoi