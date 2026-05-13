Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskukseen yli 60 valvontakameraa, taustalla ilkivalta ja jopa fyysinen uhka

Asennukseen tarvitaan noin kolme kilometriä kaapelia.

Huittisten kaupunki asennuttaa Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskukseen 64 valvontakameraa. Järjestelmä ohjauslaiteineen on jo hankittu.

Perustelujen mukaan kiinteistössä on ilmennyt turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä haasteita. Taustalla on ilkivaltaa, asiatonta oleskelua ja jopa fyysistä uhkaa käyttäjiä kohtaan.

Kameravalvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään vahingontekoja, lisäämään turvallisuuden tunnetta sekä turvaamaan kiinteistön ja siellä olevan omaisuuden suoja.

Järjestelmän asennuksen arvonlisäveroton hinta on 34 250 euroa. Siihen sisältyy töiden lisäksi tarvikkeita, kuten noin kolme kilometriä kaapelia.

Asennus toteutetaan kesän aikana.

